КСП Челябинской области отметила сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

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23 сентября 2021, 11:54 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Согласно данным, которые представило ведомство, за 5 лет их количество уменьшилось на 27%.

В своем телеграм-канале Контрольно-счетная палата Челябинская область опубликовала обзор экологической обстановки на Южном Урале за период с 2015 по 2020 годы.

81% загрязняющих веществ поступает в атмосферу из стационарных источников. 2020 году от стационарных источников в атмосферу было выброшено 457,1 тысяч тонн загрязняющих веществ, это на 170 тысяч меньше, чем в 2015.

В КСП отмечают, что за последние 5 лет в Челябинской области наметилась тенденция к сокращению количества выбросов в атмосферу в расчете на одного жителя: со 179 килограмм в 2015 году до 132 килограммом в 2020.

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