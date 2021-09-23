Губернатор Алексей Текслер отказался от депутатского мандата

Соответствующее заявление глава региона направил в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Ранее, подводя итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ, Алексей Текслер отметил, что перед первым заседанием парламента восьмого созыва проведет встречу со всеми избранными от Челябинской области депутатами.
Губернатор подчеркнул, что его позиция заключается в том, чтобы парламентарии от региона вне зависимости от партийной принадлежности должны быть патриотами своей малой родины.
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