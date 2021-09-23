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МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 в районе горы Хребтова в Хабаровском крае

, 11:59

МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 в районе горы Хребтова в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю в четверг, 23 сентября опубликовало видеозапись с места крушения самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая. Сегодня в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ обнаружил обломки предположительно самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров.

Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, сильных порывов ветра, вертолету пока невозможно сесть в районе происшествия. К месту падения самолета продвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России, представителей Следственного управления СК России и других надзорных органов. Всего  группировка составляет более 40 человек.

На борту самолета находились шесть человек.

По предварительным данным, они погибли.

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