Социальным предпринимателям Приморья власти края помогают развивать бизнес

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23 сентября 2021, 10:46

фото - Семейный аквацентр Family Ocean Club

Развивать социальное предпринимательство – одна из задач региональной государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы. В ходе её реализации специалисты центра «Мой бизнес» помогают предпринимателям становиться сильнее и лучше, организуют акселерационные программы, участие в которых позволяет обсудить свой проект в экспертном сообществе, доработать его, выявить узкие места, определить потенциальные точки роста компании и претендовать на получение субсидии из краевого бюджета. В этом году претендентами на грант стали 59 приморских компаний.

Как пояснила руководитель Центра инноваций социальной сферы (структурного подразделения центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова, для участия в конкурсе на получение грантов компаниям необходимо вступить в реестр социальных предпринимателей и пройти акселератор «Бизнес от сердца». Потратить грант можно до конца 2022 года.

«Социальные предприниматели претендуют на субсидии из краевого бюджета на реализацию своих инициатив. Это как проекты, отточенные ими на акселераторе «Бизнес от сердца», так и новые задумки. На конкурсе мы увидели самые разные проекты – от улучшения каких-то отдельных аспектов бизнеса до запуска новых направлений, которые помогут решению проблем общества», – уточняет Ольга Кудинова.

В сентябре в Приморье организовали уже третий в этом году акселератор «Бизнес от сердца». Его участники, также получившие статус «социальное предприятие», могут претендовать на грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Средства можно пустить на оплату аренды или ремонт нежилого помещения, на приобретение техники или мебели, на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры или оплату коммунальных платежей.

Самыми популярными на этот раз стали аренда и ремонт помещений, а также закупка оргтехники и стройматериалов.

Например, социальный предприниматель Ирина Муравьёва планирует потратить средства гранта на ремонт и арендную плату своего предприятия, предоставляющего во Владивостоке услуги раннего плавания и развития – семейного бассейна «АкваПупс». По её словам, ремонт позволит расширить существующее пространство, в том числе сделать его пригодным для занятий на суше рядом с бассейном. А содействие в арендной плате поможет увеличить поток детей, включая ребят из социально незащищенных семей.

«Приятно, что есть такая поддержка от государства. Специалисты центра «Мой бизнес» нам грамотно всё объяснили. В результате мы приняли решение участвовать в конкурсе. Вышли на него с проектом, с которым до этого выступали на акселераторе «Бизнес от сердца», но сумели откинуть всё лишнее и сосредоточить усилия на конкретной проблеме», – подчёркивает Ирина Муравьева.

Кстати, в этом году перечень мер поддержки для социальных предпринимателей Приморья расширился. Теперь официальный статус социального предприятия позволит снизить налоговую нагрузку до одного процента по упрощённой системе налогообложения и получить займ всего под полтора процента, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».

Подробно про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» и поддержку социальных предприятий расскажут по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Добавим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье.

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