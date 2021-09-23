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Эпидемиолог Пшеничная уточнила особенности штамма коронавируса «дельта»

, 10:34

Эпидемиолог Пшеничная уточнила особенности штамма коронавируса «дельта»
фото: pixabay.com

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор,  уточнила особенности штамма коронавирусной инфекции COVID-19 «дельта».

Эпидемиолог в стриме RT «Летучка» опровергла, что штамм «дельта» вызывает более тяжёлое течение заболевания. По тяжести он такой же, как остальные.

Наталья Пшеничная отметила, что при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают «на пятый-седьмой день болезни», а раньше у пациентов, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на 10-14 день болезни.

«Симптомы по времени развиваются более быстро, поэтому сначала говорили о том, что эта инфекция более тяжёлая. На самом деле нет. Она более заразная», — подчеркнула Пшеничная.

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