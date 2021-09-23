Депутат Рижской Думы Олег Буров: «Идея с «ночным» мэром несколько преждевременная»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 сентября 2021, 09:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Ночная Рига

Рижане уже не первый день пребывают в удивлении: один из депутатов РД Лайма Гейкина «выдвинула» идею о создании поста «ночного» мэра. Замешательство людей понятно: сперва следует разобраться с дневным мэром и «по совместительству» - флагоснимателем Мартиньшем Стакисом.



Честное слово, что бедная Рига только не натерпелась от нынешнего руководства: уродливые горшки Стакиса в Старой Риге, столбики на проезжей части, постоянные, вернее, нескончаемые ремонты дорог, мостов и т.д. И теперь, «здрастььье» вам, додумались до «ночного» мэра.



А почему бы и нет? Зачем выкраивать, допустим, дополнительное финансирование от самоуправлений для пенсионеров, инвалидов, малоимущих… Свой же большой карман ближе к сытому телу! Нужны новые, новые, новые формы «обогащения».



И тут на свет Божий, sorry, вышла мадам Брошкина… Ой, ой, простите, Гейкина! Дама предложила идею о создании поста «ночного» мэра. По мнению г-жи Гейкиной, «ночной» мэр должен ведать жизнью города в темное время суток. А в идеале – способствовать развитию «ночной» экономики!



Уж простите меня «ещо» раз, но что входит в «развитие ночной экономики», конечно, по мнению г-жи Гейкиной? Дискотеки, увеселительные заведения – да! Как считает мадам, это принесет казне РД (в первую очередь) много, много, много, много евро! А, pardon, ночных жриц любви почему «забыла» г-жа Гейкина? Пусть сделает «соцопрос» мужского населения РД – ей разъяснят без калькулятора! Я надеюсь, что остались еще в РД МУЖЧИНЫ…



Г-жа Гейкина, видать, серьезно подошла к делу: выделила 4 опорных сферы ночной жизни: урбанистический дизайн, экономика, культура, спорт, развлечения, безопасность! Молодец женщина! А мне то (глупенькой) всегда казалось, что ночью люди должны высыпаться, чтобы «не дрыхнуть» днем, и чувствовать себя полноценными членами общества. Но г-жи Гейкиной, конечно, виднее! Действительно, а куда податься ночью рижанам и гостям столицы? А то, по нужде ночью в столице негде сходить, разве что под неосвященный куст! А тут «цельная» программа от г-жи Гейкиной!



Я то, грешным делом подумала, а как наш «прогрессивный» мэр мог даже краем глаза обратить внимание на эту идею? Просто! Г-жа Гейкина и мэр Стакис – соратники по партии! Иными словами, в одном «корыте»… сами догадаетесь…



Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать идею г-жи Гейкиной экс-мэра Риги, депутата РД Олега Бурова:



«Я думаю, что подобная идея именно с «ночным» мэром… иронична. Я бы уделил внимание ночному освещению столицы и безопасности. Мне много и часто жалуются люди, что, например, невозможно спать, потому что ночью громко играет музыка… Согласитесь, сложно уснуть под грохот. Но самое неприятное то, что нет закона, который регулировал бы подобные «безобразия». Да, может приехать полиция и попросить, например, «убавить звук» и все… Конечно, если нахамить стражам правопорядка, то можно и штраф получить, но не за громкую музыку. Да, должен этот вопрос иметь решение в ночное время. С освещением в столице, увы, не все так радостно… Вот эти вопросы следует решать в первую очередь! Безопасности и освещения».



Идея г-жи Гейкиной витает в коридорах РД… Ну что же, пилите, «ночной» мэр, пилите…

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