Эдварду Радзинскому исполнилось 85 лет

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23 сентября 2021, 08:49 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Драматургу, сценаристу и телеведущему Эдварду Радзинскому сегодня исполняется 85 лет. Радзинский является автором множества исторических книг, которые популярны в России и за рубежом.



Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве в семье драматурга. Эдвард хорошо учился. Любил много читать. После окончания школы Радзинский поступил в Московский историко-архивный институт. Юноша окончил ВУЗ в 1959 году. Уже тогда он начал писать свои первые работы.



В 1985 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена первая пьеса писателя под названием «Мечта моя… Индия». Но бурных оваций она не получила, выдержав всего 14 постановок.



Творческого деятеля ждал успех только после того, как Анатолий Эфрос поставил в Театре имени Ленинского Комсомола его пьесу «104 страницы про любовь». В 1990-е годы работы Эдварда Радзинского стали очень популярны и стремительно набирали высоту. В то время на сцене представляли целый ряд его пьес: «Лунин», «Беседы с Сократом», «Театр времён Нерона и Сенеки», «Я стою у ресторана…», «Она в отсутствии любви и смерти», «Продолжение Дон Жуана», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Спортивные сцены 1981 года», «Приятная женщина с цветком и окнами на север».



Радзинского ставили не только на родине, но и заграницей: «Odeon — Theatre de l’Europe» (Париж), «Королевский театр Дании», «Финский национальный театр» (Хельсинки), «Бельгийский национальный театр» (Брюссель).



Эдвард Радзинский написал большое количество книг про переломные моменты в истории России, известных исторических личностей. Его книги о Николае II, Распутине, Александре II и Сталине были опубликованы в крупнейших мировых издательствах и были переведены более чем на 12 языков.



Эдвард был женат трижды. Первой женой была актриса Алла Гераскина. Вторая избранница тоже была актрисой – Татьяна Доронина. Третья супруга – Елена Денисова-Радзинская.



Осенью прошлого года писатель запустил собственный YouTube-канал, где он делится мнением и фактами об истории и театре. А уже в феврале этого года канал Радзинского набрал 100 тысяч подписчиков и получил серебряную кнопку YouTube.

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