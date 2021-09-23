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В Кызыле бывший министр сельского хозяйства Тувы найден с ножевым ранением, его жена убита

, 08:55 Источник: РИА Новости

В Кызыле бывший министр сельского хозяйства Тувы найден с ножевым ранением, его жена убита

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оола находится в реанимации. Мужчину с ножевым ранением обнаружили в среду, 22 сентября, в квартире дома на ул. Бай-Хаакской в Кызыле, а рядом лежала мёртвой супруга бывшего министра.

Сообщение в полицию об убитой женщине и раненном мужчине поступило около 20 часов по местному времени.
На теле хозяйки квартиры были внешние признаки насильственной смерти. У мужчины - колото-резаное ранение в области груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователями проводятся необходимые следственные действия. Юрий Тыт-оола находится тяжелом, но стабильном состоянии, пока следственные действия с ним не ведутся, передает РИА Новости.

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