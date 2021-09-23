82 года назад умер дедушка Фрейд, но дело его живет

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23 сентября 2021, 08:38 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Ровно 82 года назад не стало известного учёного Зигмунда Фрейда. У него много последователей, но много тех, кто его критикует. Тем не менее вклад Фрейда в развитие психологии нельзя не оценить.



Полное имя Зигмунда Фрейда – Зигисмунд Шломо Фройд. Зигмунд родился 6 мая 1856 года в Австрии в многодетной семье бизнесмена. Сначала семья из небольшого городка переехала в Лейпциг, а потом уже в Вену. Они жили в венском гетто. В детстве Фрейд очень любил читать. Пройдя домашнее обучение, Зигмунд поступил в гимназию. Среди 8 детей в семье Зигмунда любили больше всех, родители всячески способствовали его образованию и увлечениям. Фрейд изучал около семи языков. Он решил посвятить свою жизнь медицине, не имея при этом никакой предрасположенности и интереса.



В 1873 году Фрейд поступил на медицинский факультет Венского университета. Юноша изучал химию и анатомию, но больше всего его привлекали лекции физиолога и психолога Эрнста фон Брюкке. Фрейд всерьёз занялся исследовательской работой и стал работать в лаборатории Венского физиологического института.



В 1881 году Фрейд получил ученую степень доктора. В эти годы Фрейд влюбился в Марту Бернайс, он захотел жениться и ему срочно понадобились деньги на существование. Его наставник посоветовал уйти молодому человеку в медицинскую практику. Он практиковался в хирургии, неврологии и лечил детей с параличом. А в 1883 году перешёл на отделение психиатрии. Тогда он написал множество работ. Фрейд начал исследовать кокаин, как новое лечебное средство. Но в последствие стал кокаинозависимым.



В 1885 году Фрейд отправился в Париж на стажировку к психиатру Жану Шарко, там он занимался невропатологией.



13 сентября того же года Фрейд женился на своей девушке Марте, она родила ему шестерых детей.



В 1910 году он опубликовал работу «Пять лекций по психоанализу». В 1913 году Фрейд окончил длительную и сложную работу над фундаментальным трудом «Тотем и табу». Он стал часто ссориться и конфликтовать с соратниками. Многие отвернулись от Фрейда. Но уже летом 1930 года Зигмунд был удостоен премии Гёте за большой вклад в науку и литературу, это принесло учёному большое удовлетворение и способствовало распространению психоанализа в Германии.



Состояние Фрейда сильно ухудшилось в последние годы. Он страдал от болезни и депрессии. Тогда он попросил своего знакомого доктора Макса Шура помочь избавиться от боли. 23 сентября Шур ввёл Фрейду дозу морфия от которой учёный и скончался.

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