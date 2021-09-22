В Железноводске произошло ДТП с участием такси и микроавтобуса

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22 сентября 2021, 21:34

фото краевого ГИБДД

В городе Железноводске Ставропольского края в среду произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали 16 человек. О страшной аварии глава города-курорта Евгений Моисеев написал в Instagram.

"Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет",- написал глава города.

По информации краевого управления ГИБДД, в 19 часов на улице Ленина в Железноводске произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla - такси и микроавтобуса "Газель" - маршрутного такси.

По предварительной версии, водитель такси выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом "Газель", следовавшим по маршруту Пятигорск - Железноводск.

24-летний водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Водитель и 15 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Пострадавшие проходят обследование.

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