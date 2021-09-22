Оперштаб сообщил, что Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с Тенерифе и Гоа

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22 сентября 2021, 21:07 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в среду сообщили, что Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также с 5 октября возобновляется авиасообщение с индийским штатом Гоа и испанским островом Тенерифе.

Согласно информации оперштаба, авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва - Джибути (два рейса в неделю), с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон (два рейса в неделю), с Перу по маршруту Москва - Лима (два рейса в неделю), с ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург (по два рейса в неделю на каждом маршруте), с Данией по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген (два рейса в неделю).

По данным оперштаба, увеличивается количество рейсов в Бахрейн, Данию, ОАЭ, Японию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

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