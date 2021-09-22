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ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге, склонявших мигрантов терактам

, 20:03

ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге, склонявших мигрантов терактам

ФСБ России в среду опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания на Урале членов ячейки религиозных экстремистов, уроженцев Центральной Азии, склонявших мигрантов к совершению терактов.

На видео запечатлено, как нескольких человек задержали в квартирах.

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службой безопасности РФ ранее сегодня сообщил, что в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.

По данным ФСБ, члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в России.

В ходе обысков изъяты доказательства, которые подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на российской территории преступлений террористического характера.

Возбуждены уголовные дела, в рамках которых все фигуранты задержаны. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному делу продолжаются.

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