Задержан глава ФСС Татарстана

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22 сентября 2021, 19:41 Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

В Казани задержан глава татарстанского отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ Павел Лоханов. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.



Господину Лоханову 43 года, и он имеет государственные награды. Павел Лоханов работал в управлении государственного протокола президента республики. С 2010 года был заместителем руководителя аппарата правительства Татарстана. В 2015 году стал главой Камско-Устьинского района республики. Отделением ФСС Татарстана чиновник руководит с января 2019 года.



Известно, что 30 октября 2020 года региональное отделение ФСС по итогам электронного аукциона заключило контракт с ООО «РСС-мед» на «поставку специальных средств реабилитации для инвалидов». Сумма контракта составила 56,7 млн рублей. Компания должна была поставить более 550 тыс. подгузников различных размеров и модификаций, а также «вспомогательных принадлежностей» к ним. Отгрузка товара должна была начаться в течение 10 дней после заключения контракта и завершиться в месячный срок — до 10 декабря 2020 года. На сайте госзакупок сообщается, что по факту, победителю контракта заплатили 45,5 млн руб. А в мае по «соглашению сторон» договор был расторгнут.



По данным следствия, ФСС неоднократно выявлял существенные нарушения со стороны коммерческой организации. Дело дошло до подачи искового заявления в арбитражный суд Татарстана. ФСС с конца апреля этого года требовал от исполнителя оплатить неустойку в размере 14,2 млн руб. из-за замены поставляемого товара.



Следствие утверждает, что 18 августа Павел Лоханов встретился с руководителем фирмы и «высказал предложение „урегулировать вопрос“ с указанным судебным иском» за вознаграждение в 4 млн рублей. Сообщается, что уже 10 сентября Арбитражный суд принял решение о взыскании с ООО «РСС-мед» штрафа в размере всего лишь 100 тыс. рублей. А 21 сентября, во время передачи денежных средств главой компании чиновнику в размере 2,4 млн рублей, Павел Лоханов был задержан.





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