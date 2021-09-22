Увидев свой портрет, экс-президент Латвии Раймонд Вейонис «впал» в замешательство

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22 сентября 2021, 19:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Рижском замке состоялась презентация портрета экс-президента Латвии Раймонда Вейониса. Увидев себя на «полотне», г-н Вейонис «впал» в откровенное замешательство.

Портрет был создан художницей Франческой Крике, которая с президентом встречалась лишь один раз и второй, когда картина уже была готова.

Портрет экс-президента вместе с рамой обошелся казне (стране) в 10 990 евро.

Сам г-н Вейонис даже не знал, как художник его нарисует. Он видел только конечный результат. И пребывал в замешательстве.

«Он был сбит с толку. Но я думаю, что это то, что чувствует человек, когда видит, как его видят другие», -заявила художница.

Что касается латвийцев, то они тоже пребывали в замешательстве: экс-президент сам на себя не похож, да еще «на полусогнутых».

Мнение из социальных сетей:

«Вейонис был безобидным и ничего не сделал дурного Латвии… Зачем так его рисовать? Видит она… Пусть видит… Но совесть надо иметь!»

«Жаль Вейониса! Да за такую мазню, извините, по м@е надавать надо! Как ерунду создадут – это видение «мастера»! Может и ведение, но не за такие же деньги! Деньги с нас дерут! Размалевала бездарь бедного Вейониса! «

«Он словно, простите, в штаны «навалил». Зачем же так издеваться над человеком? Это просто мазня! Пусть деньги вернет!»

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