Победители розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования поделились впечатлениями

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22 сентября 2021, 18:32

Фото: mos.ru

Победители розыгрыша призов среди участников дистанционного электронного голосования в столице в рамках акции «Миллион призов» поделились с своими впечатлениями в эфире телеканала «Москва 24».



«Изумительно просто, когда грустный едешь в метро, а потом внезапно тебе приходит SMS. Обман это или нет? Все в порядке. Просто непередаваемые ощущения. Это действительно стимулирует людей остаться дома, проголосовать», - сказала одна из победителей розыгрыша Олеся Юдина.



Еще один победитель Алексей Александрочкин рассказал, что уже второй раз принимает участие в электронном голосовании.



«У меня был опыт до этого, я принимал участие в голосовании электронном, я первый раз попробовал - это очень удобно. Я сам врач по образованию, прекрасно понимаю, почему разнесли голосование на три дня, чтобы уменьшить возможный контакт с больными. Электронное голосование - это идеальный вариант уйти от возможного поражения. Безусловно, это стимул к голосованию, тем более я знаю, что призов очень много, действительно. Я до сих пор не верю, что я выиграл, это невозможно», - добавил Александрочкин.



Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.





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