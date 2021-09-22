Медведев планирует принять участие во встрече Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму
22 сентября 2021, 18:22Источник:
ТАСС
Дмитрий Медведев планирует принять участие в запланированной на 25 сентября встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Мероприятие будет проходить в удаленном режиме. Об этом сообщил помощник зампреда Совета безопасности РФ Олег Осипов.
Бывший премьер-министр, экс-президент РФ Дмитрий Медведев - председатель "Единой России", зампред СБ РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее информировал, что Владимир Путин до конца недели проведет по видеосвязи встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента. Путин находится на самоизоляции, поскольку люди из его окружения заболели коронавирусом, а он с ними общался.
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