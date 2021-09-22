Сын московского чиновника предстанет перед судом из-за смертельного ДТП на трамвайной остановке

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 18:10

Сын замруководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы – Денис Вячеславович Журавлев – 8 января сбил трех людей, выходящих из трамвая на остановке, одного из них – Ивана Булычева – насмерть. 24 сентября ему огласят приговор.



Потерпевшие жалуются на предвзятое расследование и попытки преступника уйти от ответственности. Близкие погибшего считают, что Денис Журавлев может избежать заслуженного наказания, поскольку этому способствуют следователи и прокурор.



Подруга детства погибшего Ивана Булычева Юлия Онодэра сообщила, что в ходе расследования не была проведена экспертиза скорости автомобиля, а результаты токсикологической экспертизы Журавлева так и не были обнародованы и приобщены к делу. При этом в деле фигурирует первичное подозрение на наркотическое опьянение. По ее словам, прокурор не хотел приобщать к делу независимую автотехническую и видеотехническую экспертизу, показавшую скорость 91,4 км/ч в момент столкновения и опровергающую показания Журавлева и свидетельницы – пассажирки автомобиля.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости