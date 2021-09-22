Латвия: во время военных учений произошла потеря

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22 сентября 2021, 17:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Латвии проходят военные учения «Namejs 2021». В самом процессе учений в Латгалии пропал армейский беспилотный летательный аппарат. Эту информацию подтвердила пресс-атташе командующего НВС Сандра Брале.

Видимо, данный дрон очень дорог военным. Он серого цвета, его длинна - 1, 4 метра, ширина - 2, 8 метра, а вес около 6 кг.



НВС обратились к латвийцам, грибникам, местным жителям, что если найдут дрон, то пусть вернут его военным.



Право слово, что-то не задались эти ученья на сей раз: то мамочка с ребенком в шоке от стрельбы, то местные жители выспаться не могут из-за ночных «боев» и т.д.



Латышские СМИ, конечно, винят во всех «нелепых» ситуациях нелояльно настроенных граждан! А фотографии учений, которые облетели российские СМИ, понятное дело, считают просто безобразием и провокациями.



Если честно, то некоторые моменты военных учений выглядели довольно странно: например, я как зачарованная смотрела на латвийского солдата, который штурмовал окно жилого дома… дюже долго… Мне показалось, что «виноват» излишний вес солдатика. Возможно, я ошибаюсь, но ничего подобного не видела в крутых российских или американских боевиках. Там такие ловкие ребята! Да и серый дрон не теряют. Сразу видно, куда деньги держав уходят!





Так в чем суть военных учений в Латвии?



По мнению исследователя центра безопасности и стратегии при Академии национальной обороны Томаса Ростокса, «в городе может быть кризисная ситуация, какой-то международный конфликт, который разразится на улицах Риги, и нашим вооруженным силам нужно вести военные операции в городской среде, чтобы «плохих» возмутителей спокойствия зачистить».



Исследователь Ростокс сетует, что жители Латвии мало задумываются над такой ситуацией, а зря – внешний враг, видимо, имеет «дурные мысли», и нужно быть готовыми к беспорядкам… если что.



Я так понимаю, что идет «кивок» в сторону России? Дескать, Россия «спит и видит» как устроить беспорядки в центре Риги… Впрочем, латвийским умным мужам виднее… Что с нас взять-то простых людей?



Мнения разные высказали латвийцы в социальных сетях:



«Любое государство должно иметь сильную армию. А как же без учений? Все правильно! Будем в строю!»



«Господи, как же они «задрали»! Опозорились на весь мир! Что они хотят показать, например России или США? Вы в уме! Какая техника, какая подготовка у этих двух сверхдержав! Хватит позориться! Скажите, а найдется ли в мире хоть одна цивилизованная страна, где подобное происходит????»



«Надо укреплять границу, а не играть в «Зарницу»! Хорошо, что танк еще не потеряли наши вояки! А то, как границу от России-супостата охранять будем? Если потеряем, то «вражина» затопчет нас за… День…»

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