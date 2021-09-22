Сенатор Мизулина разъяснила, какие предлагаются поправки в Семейный кодекс

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22 сентября 2021, 17:51 Источник: ТАСС

Елена Мизулина, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Пакет поправок в Семейный кодекс, содержащих комплекс меры защиты детей, не предусматривает расширения полномочий МВД по изъятию детей. Сенатор Елена Мизулина разъяснила суть поправок.

Мизулина опровергла, что "полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребенка".

По ее словам, "сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту - нет".

Полиция может оказывать меры защиты детей, они предусматривают временную передачу ребенка бабушкам, дедушкам или другим родственникам, а если нет такой возможности, то в центр социальной реабилитации.

Ранее СМИ начали писать, что сенаторы предлагают передать МВД полномочия по изъятию детей из семьи. Елена Мизулина уточнила, что в настоящее для изъятия ребенка из семьи достаточно того, что в квартире грязно.

Как пояснила сенатор, поправки направлены на то, чтобы исключить возможность "произвольного превращения детей в сирот, произвольного вторжения в семьи, в жилища и лишения родительских прав". Елена Мизулина заявила: "Отобрание ребенка предлагается только в случае, если есть вступивший в законную силу обвинительный приговор в совершении сексуального преступления; преступления, связанного с избиением или лишением жизни ребенка; если родитель был ограничен в родительских правах и ничего не сделал, чтобы доказать, что он не хочет разрывать родительско-детские отношения.

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