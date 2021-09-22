Как перевозить носорогов и лечит ли оргазм насморк: лауреаты Шнобелевской премии ответили на странные, но важные вопросы

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22 сентября 2021, 16:42

Фото: pixabay.com

Традиционно «Шнобелевку» дают за изобретения, которые «сначала заставляют рассмеяться, а потом — задуматься». Все лауреаты получили денежный приз в размере 10 трлн несуществующих зимбабвийских долларов. Какие исследования удивили в 2021 году больше всего?

В номинации «Биология» победила шведка, изучающая способы общения кошки с человеком. Она сделала вывод, что эти питомцы могут комбинировать мурчание и мяуканье.

Команда американцев из Корнеллского университета озаботилась судьбой носорогов. Их исследование называется так: «Экспериментальное доказательство безопасной перевозки носорога вверх ногами».

Французский профессор украинского происхождения Павел Блавацкий получил премию за открытие зависимости лишнего веса политиков от уровня коррупции в стране. Проанализировав внешний вид госслужащих, он сделал вывод, что в низкокоррумпированных Эстонии, Литве, Латвии, Грузии политики более подтянутые, чем в России, Узбекистане,Туркменистане, в которых, как ему кажется, взятки берут чаще.

Немецкие врачи изучили эффективность оргазма при лечении заложенности носа. Оказывается, получение наивысшего наслаждения в постели действительно помогает, но лишь на три часа.

Также среди прочих были отмечены следующие исследования: «Методы борьбы с тараканами на подводных лодках», «Генетический анализ бактерий, обитающих в жевательных резинках», «Химический анализ воздушного пространства кинотеатров, в залах которых зрители вырабатывают органические вещества, указывающие на уровень антисоциальных элементов в фильме», «Гипотеза о взаимосвязи жесткости бороды и ее защитных функций».

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