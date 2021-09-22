Кубанские виноделы получили четыре награды на конкурсе в Австрии

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22 сентября 2021, 16:13

Фанагорийские вина вновь отмечены медалями. На престижном конкурсе виноделов в Австрии они получили две золотые и две серебряные медали. «Золото» завоевали два фанагорийских «Саперави», «серебро» получили выдержанное белое сухое вино «100 оттенков белого. Шардоне Фанагории» урожая 2019 года и экстра-брют «Фанагория» 2016 года.

В 2021 году в конкурсе участвовали 12.525 вин от 1.641 производителя из 44 стран. Согласно официальному релизу, AWC Vienna является «международным лидером среди официально признанных винодельческих состязаний, официальном признанных в Европейском Союзе». Этот конкурс устанавливает «стандарты для других знаменитых дегустационных конкурсов вин, проходящих во всем мире».

– Венский конкурс вновь подтвердил, что фанагорийские виноделы достойно держат взятую высокую планку, причем в разных стилях – сухих выдержанных вин, вин позднего сбора и игристых напитков. Хочу также отметить, что в этом году три из четырех наших победителей впервые приняли участие в конкурсе и сразу же получили столь высокие награды, – отметил генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин.

Начиная с 2011 года, на восьми венских конкурсах фанагорийские вина в общей сложности удостоены 57 медалей. Кроме того, «Фанагория» дважды признавалась «лучшим производителем России».

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