121 год со дня рождения лингвиста Сергея Ожегова: каков вклад учёного в развитие русского языка

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22 сентября 2021, 15:45 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

На сегодняшний день прошло ровно 121 года со дня рождения всем известного создателя «Словаря русского языка» Сергея Ожегова. Советский лингвист и лексикограф внёс большой вклад в развитие русского языка.



Сергей Иванович Ожегов родился 22 сентября 1900 года в Тверской губернии в семье инженера. Вскоре семья переехала в Санкт-Петербург, где мальчик и окончил гимназию. После чего он поступил на филологический факультет Петроградского университета. Но его призвали на фронт. Вернувшись, он продолжил обучение.



В 1936 году Ожегов переехал в Москву, и стал преподавателем в нескольких ВУЗах. В военные годы он работал над исследованиями в области русской лексикологии и лексикографии, истории русского литературного языка, социолингвистике, культуре русской речи. Ожегов стал редактором «Орфографического Словаря русского языка».



На основании общего свода его научных работ Высшая аттестационная комиссия присвоила Ожегову учёные звания доцента, старшего научного сотрудника и профессора, а также и учёные степени кандидата филологических наук и доктора филологических наук.



Умер Сергей Ожегов в Москве 15 декабря 1964 года. Урна с его прахом покоится в стене некрополя Новодевичьего кладбища. Его не стало на 64 году жизни.

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