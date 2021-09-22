Как Майкл Фарадей, сын кузнеца, стал великим ученым-первооткрывателем

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 15:40 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Ровно 230 лет прошло со дня рождения известного английского учёного, физика и химика Майкла Фарадея. Этот учёный является первооткрывателем электромагнитной индукции.



Майкл Фарадей родился 22 сентября 1741 года недалеко от Лондона в семье кузнеца. Семья жила бедно. В 13 лет мальчику пришлось бросить школу и работать учеником переплетчика. Образование Фарадей получить не смог, но очень любил читать. Работая в книжном магазине, он читал книги по химии и физике. Также он любил проводить различные опыты исходя из прочитанного. Вместе с отцом и братом Майкл соорудил «Лейденскую банку», простейший источник электричества.



С 19 лет Фарадей посещал лекции по астрономии и физике в Городском философском обществе. Юношу стали замечать за его тягу и стремление к знаниям. Однажды в его книжный магазин пришёл музыкант Уильям Денс, он подарил мальчику билет на курс лекций популярного химика и физика Гемфри Дэви в Королевском институте.



Вскоре Дэви пригласил юношу стать лаборантом в том самом институте. Он продолжал внимательно слушать все лекции преподавателей.



В 1813 году Фарадей и Дэви отправились в двухлетнее путешествие по научным центрам Европы. После поездки Майкл продолжил свои научные исследования и опыты. Через 3 года он уже выпустил свою первую печатную работу. Сделал открытие в области нержавеющей стали.



В 1821 года Майкл Фарадей женился на сестре друга Саре Бернард. Они жили на верхнем этаже Института 46 лет. Некоторое время спустя его стали воспринимать как почётного учёного, который внёс вклад в развитие физики и стал изобретателем электродвигателя.

После открытия электромагнитизма и наступления славы Фарадей перестал публиковать научные работы.

В 1840 году Фарадей отравился парами ртути и его состояние ухудшилось. Время от времени Майклу становилось лучше, и он продолжал работать над открытиями.



Майкл Фарадей умер 25 августа 1867 года за письменным столом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости