В Перми похоронили двух студентов, погибших при стрельбе в университете

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22 сентября 2021, 15:59 Источник: 59.ru, КП-Пермь

Екатерина Шакирова, фото из соцсети Вконтакте

В Перми в среду проводили в последний путь двух студентов государственного национального исследовательского университета, погибших в результате стрельбы в вузе. Проститься с молодыми людьми пришли их однокурсники, сотрудники университета, друзья.

Ярославу Арамелеву было 19 лет. Молодой человек окончил в Перми школу № 135 в 2020 году и поступил на физический факультет университета. В подростковом возрасте Ярослав занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике, а ещё играл на скрипке.

Екатерине Шакировой, как и Ярославу, было 19 лет. Проститься с ней пришли сегодня не только однокурсники и бывшие одноклассники, первая учительница и молодые люди, которые когда-то ходили с Катюшей в детский сад.

Катя была второкурсницей географического факультета.

Вместе с Катей Шакировой погибла одногруппница Ксения Самченко.

20 сентября жертвой стрелка стала врач-эндоскопист Маргарита Энгаус. 66-летняя женщина пришла вместе с внуком на экскурсию в университет. Маргарита Энгаус работала в ГКБ им. Граля и Клинической больнице Свердловского района.

Погибшая 26-летняя Анна Айгельдина летом окончила магистратуру на химическом факультете. 20 сентября она пришла в университет забрать диплом.

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