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В Крыму обсуждают кого поддержал на выборах пришедший на участок «конь в пальто»

, 14:49 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму обсуждают кого поддержал на выборах пришедший на участок «конь в пальто»

Житель Ялты безусловно стал украшением прошедших выборов, придя на избирательный участок в пальто и с конской мордой на голове.

Позже в социальных сетях «Конь в пальто» признался, что хотел таким образом и развеселить, и продемонстрировать свою поддержку партии «Единая Россия». «Получилось?», - задал он вопрос пользователям.

В комментариях есть сообщение, что аккаунт «Коня в пальто» поддельный и он самозванец. Другие отмечают: «Всё как на выборах».

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