Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

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22 сентября 2021, 13:58

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ), который в этом году отмечает 125-летие.



«Сегодня здесь, на базе МИИТ, создан уникальный технопарк. Огромное спасибо. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны. Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, пройдут уроки, которые здесь очень интересные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт, свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей нашей страны, доставляя их на работу и домой, к месту отдыха. Очень благородная, очень нужная и важная профессия», - заявил Собянин.



Он напомнил, что в Москве создано уже 18 детских технопарков.



«Как правило, мы создаем их в сотрудничестве с крупными университетами, крупными корпорациями. В целом за эти годы около 350 тыс. человек уже проучились в этих технопарках. Многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты», - добавил мэр.



По его словам, навыки, которые получают дети и подростки в технопарках, помогут привить им интерес к занятиям наукой, новейшими технологиями.



Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что технопарк «Московский транспорт» площадью более 1 тыс. кв. м расположен в историческом здании на ул. Образцова. Здесь реализуются следующие направления подготовки: GIS-технологии, BIM-технологии, создание интеллектуальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, основы проектирования и 3D-дизайна, аддитивные технологии в проектировании и производстве.



В технопарке создано четыре лаборатории: лаборатория промышленного дизайна, лаборатория умных технологий на транспорте, VR/AR-лаборатория, лаборатория водного транспорта. Также в детском технопарке создан IТ-класс для обучения программированию, микроэлектронике, сетевым технологиям, электронным базам данных.



В первой половине дня в технопарке будут проводиться образовательные программы для школьников в рамках проекта «Учебный день в технопарке». Вторая половина дня будет посвящена лекциям, мастер-классам, долгосрочным образовательным программам для всех желающих школьников, а также работе над проектами.



Ожидается, что слушателями нового технопарка станут более 9,4 тыс. школьников ежегодно. Лучшие выпускники смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в МИИТ.



Отмечается, что в целях создания технопарка правительство столицы предоставило МИИТ грант в размере 36 млн руб.





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