Кто плодит обманутых дольщиков в Новороссийске?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 12:55 Сергей СЕРГЕЕВ

В городе-герое застройщика, отказавшегося отдать бизнес, закрыли в СИЗО, несмотря на признаки ковида. Вместо того чтобы помочь решить проблему ста пятидесяти семей, купивших квартиры в ЖК «Орион-2» и Орион-3», мэрия и Прокуратура Новороссийска всеми доступными способами вынуждают директора ООО «Хорс» Алексея Мороза передать безвозмездно готовые дома «третьим лицам». Выгода последних оценивается в несколько десятков миллионов!

В Новороссийске продолжается операция по отъему бизнеса у застройщика ЖК «Орион» Алексея Мороза, которая, на наш взгляд, по своим признакам вполне подходит под звучное определение «рейдерский захват». Вот только непосредственными участниками происходящего являются не бандиты, а работники мэрии и правоохранительных органов.

Мы уже дважды писали об этой ситуации, обращались в мэрию города, в местную прокуратуру, на место выезжала краевая комиссия, и неоднократно звучали заверения городских чиновников в адрес губернатора Вениамина Кондратьева о том, что процесс «под контролем» и «всё идет как положено». На деле же, как нам кажется, происходит совершенно иное. По нашему мнению, чиновники мэрии Новороссийска, работники местной прокуратуры занимаются тем, что впору назвать как минимум пособничеством «рейдерству». Конечно, это лишь наша, редакционная точка зрения и ситуации следовало бы дать оценку со стороны прокуратуры, Следственного комитета и других ведомств, масштаба повыше новороссийского. Однако до сих пор этого не произошло, несмотря на то, что пресса не раз привлекала к проблеме внимание работников данных структур.

На фоне такой расслабленности господа из Новороссийска делают всё что захотят. При этом власть обеспечила их необходимыми рычагами, чтобы придать происходящему видимость законности.

История вопроса

Напомним: строительство ЖК «Орион-2» и «Орион-3», что по ул. Губернатора Волкова, 44, и ул. Мореходной, 2, в Новороссийске, началось в 2016 году и должно было завершиться в 2020-м. Однако, когда здания были готовы практически на сто процентов, выяснилось, что застройщик не может подключить их к коммуникациям. Бывший собственник земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, также являющийся владельцем земли вокруг них и проложенных здесь коммуникаций, вопреки прежним договоренностям, отказался подключать «Орионы» к сетям без многомиллионной благодарности.

Поскольку договоренности эти в большинстве своем заключались устно, застройщик оказался в патовой ситуации. Дома уже построены, но вселить в них людей невозможно. При этом часть техусловий, которые застройщик параллельно получал у коммунальных организаций, устарела.

ООО «Хорс» потерпело неудачу как в попытках договориться о подключении домов к сетям владельца земли, так и в получении новых адекватных техусловий со стороны «Ростэлектросетей», «Водоканала», «Новороссийскгоргаза». Складывается ощущение, что эти организации отказывают ООО «Хорс» под любыми предлогами. А если и не отказывают, то, как, например, МУП «Водоканал», предлагают своими силами протянуть километр сетей, взять их же на эксплуатацию — и тогда к 2023 году за несколько миллионов рублей подключат к заветной трубе. И это притом что в пяти метрах от ЖК «Орион-2» и ЖК «Орион-3» проходят ранее проложенные сети, к которым дома могут быть присоединены. А тем временем мэрия Новороссийска докладывает наверх, что, мол, застройщик такой-сякой, не может решить вопрос с подключениями и надо его объекты передать другой компании. В интересах дольщиков, разумеется.

Мы уже писали о том, как лихо обошли ООО «Хорс» в «Новороссийскгоргазе». После возведения домов выясняется, что у горгаза нет лимитов на подключение объектов! Причем еще в 2017 году лимиты были, о чем свидетельствуют техусловия, выданные АО «Газпром газораспределение Краснодар», — на мощности по газоснабжению до 140 кубометров в час. Но «Новороссийскгоргаз» эти техусловия «обнулил», заявляя в ответ на неоднократные обращения ООО «Хорс», что мощностей нет и в ближайшее время их выделение не предвидится.

По словам Дмитрия Мороза, ранее выданную бумагу в организации называют поддельной, хотя экспертиза установила ее подлинность и подлинность подписи на ней представителя акционерного общества — господина Тарасова.

С водой и канализацией тоже история мутная. При имеющихся прямо рядом с «Орионами» точках подключения в частных сетях варианты техусловий «Водоканалом» предлагаются такие, что выполнить их практически невозможно. Запросы не первый год возвращаются отказами, всё как под копирку.

Правда, в начале сентября в этой «стене» удалось проломить брешь. Как рассказал Дмитрий Мороз, на проходившей в Прокуратуре Новороссийска видеоконференции, в которой участвовал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, вопрос по водоснабжению был поставлен ребром. Представители краевой администрации жестко высказались в отношении компетенции работников мэрии города-героя. Дескать, о чем вы там думаете? Воду по закону можно пустить по частным сетям, принадлежащим собственнику смежных земельных участков, заложив стоимость прокачки в тариф «Орионов». И всё, проблема решена.

Но мэрия даже прямое (!) указание краевой администрации выполнять не торопится. По словам Дмитрия Мороза, после того совещания давление на него только усилилось.

Не могут или не хотят?

Для нас совершенно очевидно, что власти Новороссийска, будь у них такое желание, могли бы не плодить обманутых дольщиков, а разрешить ситуацию с подключениями одним-двумя волевыми решениями. Просто «дать команду» поставщикам коммунальных благ подключить «Орионы». Изъять несколько мизерных участков земли для установки столбов или прокладки труб у того самого собственника коммуникаций, что закрутил всю эту историю. Или наконец понудить этого собственника подключить дома, как когда-то договаривались. Давайте не будем наводить тень на плетень: мы все прекрасно знаем, что рычагов давления у власти для решения насущных вопросов муниципалитета предостаточно, а если она ими не пользуется, значит, не желает этого. И что бы ни говорили о правах дольщиков, действия показывают, что искусственно созданная тупиковая ситуация с коммуникациями используется причастными лицами для собственной выгоды. Еще бы! Такая возможность урвать себе кусок!

И вот под покровительством мэрии, с позволения и одобрения местной прокуратуры решили давить в другую сторону: заставить Мороза отказаться от фактически достроенных домов с массой нераспроданных квадратных метров и отдать объекты другому собственнику.

По всей стране только и говорят, что о развитии частной инициативы. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что развитая современная экономика не может строиться только на крупном корпоративном бизнесе и госмонополиях — нужен активный, инициативный, продвинутый средний класс предпринимателей. О программах помощи малому и среднему бизнесу, различных видах субсидирования и т. д., которые принимаются на краевом и федеральном уровне, пресса с подачи органов власти пишет чуть ли не ежедневно.

Почему же в городе-герое Новороссийске чиновники и правоохранители стараются отнять ликвидную недвижимость и передать ее «третьим лицам», вместо того чтобы не то что помочь — просто дать возможность предпринимателю завершить проект, а людям получить обещанное жилье? С какой целью это делается? Конечно же, исключительно во благо дольщиков.

Отдайте даром!

Крайний, но наверняка не последний акт этой истории был разыгран относительно недавно.

«Орионы» посетила межведомственная комиссия из Краснодара, в том числе замруководителя регионального Департамента по надзору в строительной сфере Василий Яковенко и депутат ЗСК Евгения Шумейко. Со слов участников мероприятия, комиссия настоятельно порекомендовала администрации Новороссийска оказать всяческую помощь в подключении домов к коммуникациям, в том числе, если потребуется, изъять земли для прокладки инфраструктуры.

После этого Алексею Морозу со стороны местных «игроков» тут же было предложено безвозмездно по трехстороннему договору с администрацией передать дома стороннему инвестору. При этом, насколько нам известно, инвестор этот аффилирован с собственником коммуникаций и земли вокруг «Орионов», который своими действиями, а вернее отказом от подключения, и сделал 150 семей обманутыми дольщиками. Иными словами, те же люди, которые помешали ООО «Хорс» вовремя сдать дома в эксплуатацию, после подписания этой бумаги стали бы владельцами «Орионов»!

Что это, как это называется с точки зрения чисто человеческой? А с точки зрения Уголовного кодекса, хочется спросить? Почему это происходит при непосредственном участии муниципальных органов власти? И почему краевые структуры не дают этому никакой оценки?

Кто эти «потерпевшие»?

Сегодня Алексей Мороз находится в СИЗО, куда был помещен несколько недель назад.

Этот вариант, который в России далеко не вчера превратился в легитимный инструмент давления на бизнес, был заготовлен уже давно. Уголовное дело в СУ Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении Алексея Мороза возбудили еще в прошлом году по факту нарушения прав участников долевого строительства. Первоначально речь шла о п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Однако затем следователь переквалифицировал дело на более тяжкое — на п. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Первоначально в основу дела легли несколько заявлений дольщиков МКД «Орион-2» и «Орион-3». Однако несколько заявлений не дают особо крупного ущерба и не позволяют «вкатить обвинение по полной». Для этого нужно больше пострадавших и сумма ущерба должна быть больше, что и было сделано.

В другой ситуации шансов как-то оспорить ситуацию у Мороза просто не было бы. Но дело в том, что из 150 семей, купивших квартиры в «Орионах», подавляющее большинство прекрасно понимают, кто именно сделал их обманутыми дольщиками, и поддерживают Алексея Мороза. И на сделку с совестью они не пошли. Заявление в полицию написали единицы. Хотя, по словам людей, некие «третьи лица» буквально подлавливали их у дверей квартир, уговаривая стать «потерпевшими».

Проблему с недостатком потерпевших следствие решило радикально: оно просто посчитало таковыми всех дольщиков «Ориона-2» и «Ориона-3», тем самым увеличив размер ущерба и получив основания вкатить Морозу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Но когда ситуация стала накаляться и Алексея Мороза «закрыли», случилась довольно редкая штука: дольщики подали на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельского жалобу по статье 125 УПК РФ, в которой обжалуют привлечение их потерпевшими без их волеизъявления и просят освободить подследственного. По мнению людей, следствие незаконно переквалифицировало обвинение на более тяжкую статью, не имея на то оснований: они себя потерпевшими не считают и никаких заявлений, необходимых для переквалификации, в МВД не подавали. Также в УМВД по Новороссийску направлено заявление об отводе следователя МВД Бажана, ведущего дело.

Будем ждать, как отреагирует на этот «крик народа» краевая прокуратура. Но остается вопрос: могут ли в принципе такие «следственные действия» совершаться рядовым следователем без согласия или прямого указания руководства? Сомневаемся.

С койки больного — на нары

Арест Алексея Мороза происходил тоже весьма примечательно. В изолятор временного содержания он отправился неожиданно для себя и фактически с больничной койки. Алексей Мороз в это время лечился амбулаторно в результате обострения сердечно-сосудистой патологии (у него вообще целый букет возрастных заболеваний) — принимал капельницы. Кроме того, кашлял, была повышена температура, а потому начал сдавать анализы для выявления коронавируса. Как рассказал сын Алексея — Дмитрий, следователя Бажана заранее поставили в известность о тяжелом физическом состоянии отца, а также о подозрении на COVID-19, однако тот настоял на кратковременном визите в следственный орган. Предполагалось, что Алексей Мороз подпишет заявление с просьбой о переносе следственных действий в связи с тяжелым состоянием здоровья, но из кабинета следователя он отправился сразу на нары.

— Незадолго до этого отец перенес гипертонический криз, кроме того, мы сдали анализ на антитела, который показал возможное наличие коронавируса. Компьютерная томография выявила признаки двусторонней вирусной пневмонии. Собирались сдавать ПЦР-тест. Но всё это не помешало отправить отца в изолятор временного содержания, а затем в СИЗО. Следственные органы такие «мелочи», как состояние здоровья моего отца, а также тех, кто с ним контактировал, видимо, не волнуют, — говорит Дмитрий.

Попытка добиться изменения меры пресечения через суд успеха не принесла, апелляционная инстанция также оставила решение об аресте в силе. При этом до сих пор неизвестно, чем болен Мороз — коронавирусом, от которого люди, вообще-то, умирают, или «просто пневмонией», также весьма опасной. Ясно одно: если что-то случится с подследственным в СИЗО, просто так «замылить» эту ситуацию у ответственных лиц уже не получится. Не тот масштаб приняла данная история.

С другой стороны, и та поддержка, которая сейчас оказывается Алексею Морозу дольщиками, тоже штука негарантированная. В СМИ уже стали появляться явно заказные статьи, где застройщика «Орионов» активно поливают грязью безо всяких на то оснований. Кому-то явно хочется в очередной раз облапошить и перетянуть на свою сторону людей, без защиты которых Морозу и вовсе нечего будет противопоставить административному и уголовному давлению.

А кто же рулит?

Но вернемся к администрации города-героя. У нас есть основания полагать, что именно оттуда ведется управление всей этой, мягко говоря, дурно пахнущей историей.

На бесчисленных совещаниях, куда СМИ вход заказан, все разговоры сводятся к одному: объект у застройщика забрать и отдать «стороннему инвестору» для его завершения. Впрочем, мы убеждены: тот факт, что инвестор далеко не сторонний, прекрасно известен руководству новороссийской администрации.

Встречи эти происходят с регулярным участием мэра города Дяченко, его зама Меланиди, помощницы по работе с обманутыми дольщиками Обламской, прокурора города Грудины и его зама Рыбалки, руководителей «Водоканала», «Юггазсервиса», «Ростэлектросетей» — Любушкина, Молодцова, Иващенко. Иными словами, со всеми теми людьми, которые могли бы решить проблему, если бы захотели. В ООО «Хорс» уже сбились со счета, сколько их было, этих «совещаний», «бесед», «встреч» в администрации города и прокуратуре, на которых озвучивается лишь одно требование: отдайте.

У нас накопилось уже очень много вопросов к администрации Новороссийска и всем остальным господам, явно наладившим с мэрией плодотворную и взаимовыгодную работу. Но в этой связи хочется спросить только одно. Если вы технически не можете подключить дома к коммуникациям, как вы об этом регулярно сообщаете застройщику, то что изменится со сменой инвестора? Откуда вдруг возникнут несуществующие технические возможности? А если они могут возникнуть со сменой инвестора, разве это не прямое доказательство того, что вся данная ситуация создана намеренно?

Для нас совершенно очевидно, что для передачи домов какому-либо инвестору нет никаких логических оснований и в плане финансовом. Привлечение средств сторонней компании для достройки не нужно. Достаточно разблокировать заблокированные в рамках уголовного дела счета ООО «Хорс», отменить аресты и позволить продать оставшиеся квартиры и нежилую недвижимость. Желающих приобрести их даже сейчас, на фоне этого грандиозного дурно пахнущего скандала, немало. Дайте возможность продать, реально решите проблемы с подключением газа, воды, канализации, электричества — и на 150 семей обманутых дольщиков на Кубани станет меньше.

Но такие варианты администрацией и правоохранительными органами всерьез даже не рассматриваются. Видимо, цели заседающих здесь господ другие.

На совещания по видеосвязи, которые время от времени проходят с администрацией Краснодарского края, ни Алексея Мороза, ни его сына Дмитрия не допускают. Не дают возможности высказаться и доложить о реальной ситуации со сдачей домов. Какое мнение сложилось в крае о проблеме и участии в ней местных властей предержащих, непонятно, ведь здесь пока слышат только одну сторону, и вряд ли эта сторона говорит что-то, кроме того, что ей выгодно.

Чем кончится история с «Орионами»? Сроком для пожилого больного человека, который решил «бодаться» с сильными мира сего за то, что он создал собственными усилиями, или реальными проверками и разбирательством по существу со стороны краевых властей и региональных правоохранительных органов?

Россия славится тем, что дела у нас очень сильно расходятся со словами. На словах — помощь и поддержка, а на деле порой, увы, узаконенный произвол. Нам, журналистам, остается лишь называть людей и вещи их именами и надеяться, что хотя бы в отдельных случаях удастся отстоять элементарные человеческие права.

«Аргументы недели» просят считать данную публикацию официальным запросом в Прокуратуру Краснодарского края, Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

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