Эксперты получат возможность провести самостоятельный аудит итогов ДЭГ

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22 сентября 2021, 12:07

Фото: pixabay.com

Общественный штаб предложил технической группе убедиться в корректности подсчета голосов с помощью аудита.



Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в ходе итогового заседания штаба предложил экспертам провести аудит для того, чтобы убедиться в правильности подсчетов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).



«Меня спрашивают по поводу пересчета технической группы. На самом деле, конечно, это не юридический пересчет. Штаб не вправе принимать юридические решения. Это сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», - сказал Венедиктов.



В свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбирком Дмитрий Реут объяснил, чем пересчет голосов отличается от аудита.



«По поводу пересчета голосов ДЭГ. Я бы не говорил слово «пересчет», «аудит» - да. Но пересчет - это когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете, чтобы не было путаницы», - сказал Реут.





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