Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ

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22 сентября 2021, 11:51

Фото: pixabay.com

Любой желающий может расшифровать и проверить результаты дистанционного электронного голосования в столице. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.



«Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит», - сказал Артем Костырко.



Он добавил, что также будет выложен файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции «отложенное решение». Благодаря этому файлу будет видно, как сформирован итоговый протокол.



«Мы подготовили презентацию по результатам голосования, там виден ход голосования, как записаны голоса по времени <…>, дальше на этот график мы положим уже расшифрованные голоса. <…> Там видно, как каждую минуту прирастали голоса за ту или иную партию, того или иного кандидата», - добавил Артем Костырко.



По его словам, такой статистический метод даст однозначное понимание законности процедуры дистанционного электронного голосования.





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