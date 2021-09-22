Андрей Бочкарев: В Москве к 2023 году будут действовать 24 вылетные магистрали

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22 сентября 2021, 11:40

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что к 2023 году в столице будут действовать 24 вылетные магистрали.



«Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 км. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будет 24 вылетных магистрали»,- заявил Бочкарев.



Он уточнил, что за прошедшие 10 лет в городе реконструировано 15 вылетных магистралей общей протяженностью почти 370 км.



«Фактически, из крупных дорог в городе остались четыре магистрали, на которых реконструкция не проводилась и не планируется - Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе», - отметил Бочкарев.



Ранее заместитель мэра столицы сообщал, что для автомобилистов уже открыто порядка 65% участков хордовых магистралей, включая полностью достроенную Северо-Западную хорду, участки Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.



«Холдинг «Мосинжпроект» принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети российской столицы в качестве генерального проектировщика, генерального подрядчика и технического заказчика ключевых дорожных объектов. С участием специалистов группы компаний продолжается реконструкция вылетных магистралей, работа над реализацией ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, а также над другими дорожно-транспортными объектами города»,- подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.





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