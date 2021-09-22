Налог на собак принёс бюджету Германии 380 млн евро

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22 сентября 2021, 10:07

В Германии владельцы собак обязаны платить налог. По итогам прошлого года это позволило собрать порядка 380 миллионов евро. Это на три процента больше, чем годом ранее. В период пандемии люди стали активнее искать спасение от одиночества. Четвероногие друзья пришли им на помощь.



При покупке собаки её владелец в Германии должен пройти регистрацию в налоговой инспекции. Ведомство выдаёт на животного жетон. В каждом муниципалитете установлена своя ставка налога. В столице содержание одного пса обходится владельцу в 120 евро за год. Содержание каждого дополнительного питомца потребует ещё 180 евро. За бойцовские породы приходится выкладывать 2 тысячи евро. Из-за множества судебных процессов собаки породы доберман исключены из списка разрешённых. От налогов могут быть освобождены собаки-поводыри и компаньоны, проживающие с одинокими людьми и инвалидами. Также налогом не облагаются питомцы, взятые из приюта и полицейские и спасательные «сотрудники».



Поборы с собачников начались ещё в позапрошлом веке. Власти города Оффенбах таким способом планировали погасить военные долги. В России тема налога на животных находится на обсуждении политиков, которые постоянно ищут, чем ещё пополнить бюджет. Впрочем, отлов, содержание и вакцинация каждой бездомной собаки обходится бюджету в 14 тысяч рублей.





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