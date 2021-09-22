Писателю Виктору Слипенчуку – 80

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 08:36 Наталья Полянская

Сегодня Виктору Трифоновичу Слипенчуку, известному русскому и советскому писателю исполнилось 80 лет. Редакция еженедельника «Аргументы недели» от души поздравляет юбиляра, с которым нас связывает многолетняя искренняя дружба. К нашим поздравлениям присоединяются друзья Виктора Трифоновича, среди которых немало деятелей культуры и искусства. Для них его жизнь, отраженная в прозе и стихах, – часть их собственного творчества. И мы с удовольствием публикуем сегодня эти поздравления.

Народный артист России, певец Олег Газманов

- Уважаемый Виктор Трифонович!

Поздравляю Вас с 80-летием! Желаю Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, нескончаемого вдохновения, энергии и сил!

Ваши стихи, романы и повести пронизаны ритмом и духом времени. В них столько звучания, теплоты и добра! Творите на радость благодарным читателям и слушателям, делайте наш мир лучше и будьте счастливы!

Народный артист России Сергей Степанченко

- Дорогой Виктор Трифонович!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным юбилеем! Я очень рад, что мы с Вами земляки, и горжусь этим!

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и творческого долголетия, радости жизни и успехов!

Вы - смелый публицист, тонкий поэт и знаток природы Сибири, и всегда верны традициям русской словесности. Ваш богатейший опыт, знание жизни, помноженные на мастерство писателя, находят отражение в многообразии Вашего творчества. Ваша вера в добро и справедливость вдохновит каждого, кто прочитает Ваши книги.

Благополучия Вам и Вашим близким!

Заслуженный артист России Владимир Левашов

- Уважаемый Виктор Трифонович!

Поздравляю с юбилеем!

Знакомство с Вашим творчеством и участие в записи аудиокниг с Вашими произведениями – это всегда яркое и запоминающееся событие. Перед вашим зорким взглядом раскрывается суть вещей, и Вам удается мастерски воплощать ее в слова, точные и живые. Уверен, вложенная в них энергия нашла отражение в сердцах миллионов читателей и слушателей. Желаю вам новых творческих успехов, вдохновения и сил. Будьте всегда таким же молодым, энергичным и бодрым!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости