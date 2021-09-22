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Центробанк намерен усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

, 08:22 Источник: РБК

Центробанк намерен усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
банкомат, фото: pixabay.com

Представитель ЦБ РФ заявил о необходимости усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством. Финансовые организации возвращают мало похищенных средств, поскольку злоумышленники быстро выводят полученные деньги.

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», - пояснил собеседник.

По его словам, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы. Он отметил, что данная процедура и сейчас работают на стороне банка-получателя.

Ранее юрист Егор Редин назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками. 

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