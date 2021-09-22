Златоустовские ватерполистки вышли на подиум

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 07:45 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Дефиле спортсменов было приурочено ко Дню города Челябинска.

Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста приняла участие в Параде моды, посвященном 285-летию Челябинска. Он прошел на Кировке.

Организаторы мероприятия сформировали спортивный блок, в котором выступили ватерполистки, а также трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Токио Валерия Шабалина. Их совместное дефиле произвело фурор среди зрителей.

Как прокомментировал Михаил Накоряков, спортсменки «Уралочки» серьезно подходят к подготовке к спортивным и общественным мероприятиям. Поздравление для горожан получилось красивым. «Мы один регион и всегда должны быть вместе с Челябинском», — подчеркнул главный тренер ватерпольного клуба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости