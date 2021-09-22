Большой фестиваль добровольцев состоялся на Южном Урале

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 07:44 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Его участниками стали свыше 3 тысяч человек.

Фестиваль прошел на Кировке. К нему могли присоединиться все желающие. На мероприятии были представлены 15 площадок с направлениями добровольческой деятельности, в их числе — «Волонтеры-медики», поисковый отряд «ЛизаАлерт», инклюзивный молодежный клуб «Наше место» и «Российское движение школьников».

С приветственным словом выступили гости: учредитель Фонда, социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер; руководитель Союза добровольцев России Яна Лантратова и начальник управления регионального развития ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк.

В своем обращении Ирина Текслер отметила, что без помощи волонтеров было бы сложно пережить 2020 и часть 2021 года. Она поблагодарила всех добровольцев и отметила, что волонтеры могут рассчитывать на поддержку.

Добавим, что организатором Большого фестиваля добровольцев выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала при поддержке главного управления молодежной политики Челябинской области и Фонда президентских грантов. Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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