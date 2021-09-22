Социальные контракты в этом году помогли уже более 1000 жителей Приморья

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22 сентября 2021, 05:01

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Без малого полторы тысячи заявлений на заключение социального контракта подали жители Приморского края. Большинство из них – по направлению «поиск работы».

Министерство труда и социальной политики Приморского края провело в Instagram прямой эфир, где подробно рассказали о социальном контракте. Главный консультант министерства Ирина Горбенко ответила на самые популярные вопросы людей: как и кто может оформить социальный контракт, какие документы для этого необходимы, по каким направлениям можно получить поддержку.

Самым востребованным направлением соцконтракта в Приморье, по её словам, остаётся «поиск работы». В этом году около 560 жителей края уже воспользовались соответствующей государственной помощью и смогли получить при трудоустройстве ежемесячную выплату около 14,8 тысячи рублей. Период выплаты по этому направлению социального контракта – до 4 месяцев.

Помогает социальный контракт и в преодолении трудной жизненной ситуации. Такой формой поддержки в крае воспользовались более 360 человек. Им в течение полугода также полагается выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей.

Сумеет поддержать соцконтракт и такое направление как «осуществление предпринимательской деятельности», его выбрали около 60 жителей края, решивших начать своё дело. Помочь им в этом начинании предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей.

Приморцы, занимающиеся ведением личного подсобного хозяйства, в рамках соцконтракта могут рассчитывать на помощь до 100 тысяч рублей. И тридцать человек такие единовременные выплаты получили.

Также в Приморье продолжается совместная работа с АО «Почта России» в сфере социальной защиты населения. В крае почтальоны, особенно в сельской местности, выявляют малоимущие семьи, которые имеют право на получение мер поддержки, и помогают им оформить социальный контракт. Так, при содействии работников почты, отмечают в краевом министерства труда и социальной политики, приморцы заключили около 100 социальных контрактов, более 50 семей оформили полагающиеся им меры поддержки.

«Пилотными» территориями проекта социального воздействия в Приморском крае стали Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский и Чугуевский муниципальные округа. В ближайшее время география проекта расширится. В него включатся Арсеньев и Анучинский округ.

Задача социального контракта – помочь семье или одинокому гражданину за счёт их активных действий улучшить благосостояние и иметь постоянный самостоятельный источник дохода. Выплаты на основе соцконтрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых по независящим от них причинам составляет ниже установленного в Приморском крае прожиточного минимума.

Узнать подробности того, как получить государственную помощь на основании социального контракта, можно посмотрев запись эфира «Социальный контракт» на официальной странице министерства труда и социальной политики Приморского края в Instagram.

Напомним, соцконтракты заключаются в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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