Студентам в Приморье предлагают включаться в госуправление краем

Аргументы Недели → Общество 13+

22 сентября 2021, 03:58

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Конкурс «Включайся в госуправление» организован краевым правительством для студентов вузов Приморья. Будущим специалистам предоставляется возможность попасть на оплачиваемую стажировку и реализовать общественно значимый проект под руководством опытных наставников. Желающим необходимо оформить заявку на участие, документы принимаются до 16 октября включительно.

Попробовать свои силы в госуправлении могут студенты не ниже третьего курса бакалавриата, четвёртого курса специалитета, а также магистранты в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и не находящиеся на государственной службе.

Всем желающим принять участие в конкурсе «Включайся в госуправление» необходимо в срок до 16 октября подать пакет документов. В него входят конкурсная заявка, шаблон презентации с описанием инициативы проекта, видеообращение или мотивационное письмо, копия документа, удостоверяющего личность, и справки об обучении в вузе, а также согласие на обработку персональных данных.

Если кандидат активно участвует в общественной жизни и имеет какие-либо награды, их следует приложить к заявке. Это могут быть грамоты, благодарственные письма, сертификаты, полученные по итогам различных конкурсов, конференций, соревнований.

Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (999) 618-59-53 (Ольга).

Конкурс проводится в два этапа. Первый – это подача, рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Второй этап конкурса – очная презентация инициатив (проектов) конкурсной комиссии.

На первом этапе участники предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии свою инициативу – общественно значимый проект – со сроком реализации от трёх до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных тем: это может быть популяризация государственных услуг в электронном виде, разработка комплекса мер или мероприятий по сокращению количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах, формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья.

Полный список тем доступен на сайте правительства Приморского края.

На втором этапе конкурсантам предстоит провести очную презентацию инициатив (проектов) для конкурсной комиссии.

Победителями конкурса станут 10 студентов, которые предложат лучшие проекты. Они смогут пройти стажировку в правительстве Приморского края под руководством опытного наставника и получат возможность реализовать заявленный проект. Кроме того, в течение всего срока реализации проекта они станут получать ежемесячную выплату в размере минимального размера оплаты труда.

Напомним также, что вопросы кадрового обеспечения решаются в ходе реализации региональной госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости