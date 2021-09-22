Газ идёт в крупнейший порт Приморья

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22 сентября 2021, 03:50

фото министерства энергетики и газоснабжения Приморского края

На возведении газопровода к посёлку Врангель строители наращивают темпы. Магистральная линия общей протяженностью 98 километров должна быть проложена до конца 2022 года.

Приход экологичного «голубого» топлива предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы. Сейчас на строительстве газопровода ведутся земляные работы, готовится просека под магистраль, в октябре ожидается поставка первой партии труб. Также строителям предстоит возвести сеть газораспределительных станций, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, которые соединят более северный Большой Камень и Находкинский городской округ на юго-востоке Приморья.

Приход природного газа в муниципалитет позволит, прежде всего, газифицировать коммунальную инфраструктуру Находки, а также частный сектор, отмечает министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

«Планируется построить две газовые котельные, которые заменят одиннадцать мазутных и угольных, что даст экономию для местного бюджета почти в шестьсот миллионов рублей в год. В связи с закрытием угольных котельных улучшится и экологическая обстановка в городе», – подчеркнул руководитель краевого минэнерго.

Также «голубым» топливом обеспечат и завод минеральных удобрений по производству метанола, возводимый во Врангеле. Он станет третьим по масштабу газоперерабатывающим комплексом на Дальнем Востоке.

Заметим, что строительство газопроводов ведётся в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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