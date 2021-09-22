Молодёжь Приморья может помочь в профилактике терроризма и экстремизма

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22 сентября 2021, 03:00

Правительство Приморского края организовало для студентов конкурс «Включайся в госуправление», по результатам которого будущие специалисты смогут пройти оплачиваемую стажировку в органах власти. А краевой департамент по делам молодёжи предлагает поработать в области профилактики немедицинского потребления наркотических веществ среди молодежи и профилактики деструктивного поведения в молодёжной среде, в том числе экстремизма и терроризма

Желающим попробовать свои силы нужно оформить соответствующую заявку в срок до 16 октября, рассказала директор департамента Елена Томчук.

Она напомнила о последней трагедии, произошедшей в Перми.

«Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших во время этих ужасных событий», – заявила директор департамент по делам молодёжи Приморского края.

Она также напомнила, что профилактика деструктивных проявлений в молодёжной среде является важной составляющей государственной молодёжной политики.

«К сожалению, употребление психоактивных веществ, проявление насилия, преступления и правонарушения в подростковой и молодёжной среде имеют место в нашей повседневной жизни. Но какие меры профилактики наиболее действенны? Сложно сказать. Особенно взрослым, которые смотрят на это совершенно с другой стороны, с высоты прожитого опыта. Взрослым есть, что сказать по этому поводу, но будут ли они услышаны молодёжью? Мы хотим понять, как сама молодёжь воспринимает информацию о недопустимости такого деструктива, в каких формах эта информация воспринимается ими наиболее эффективно, какие методы работы, с точки зрения вчерашних подростков, больше всего «зайдут» при общении с теми, кто является подростками сегодня», – отметила Елена Томчук.

Руководитель департамента по делам молодёжи ещё раз обратила внимание юных приморцев, что в крае только лишь стартовал конкурс «Включайся в госуправление». Участвовать в нём могут студенты не ниже третьего курса бакалавриата, четвёртого курса специалитета, а также магистранты в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и не находящиеся на госслужбе.

Будущим специалистам необходимо представить на рассмотрение конкурсной комиссии свой общественно значимый проект со сроком реализации от трёх до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных тем, например, популяризация государственных услуг в электронном виде, разработка комплекса мер или мероприятий по сокращению количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах, формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья. Полный список тем доступен на сайте правительства Приморского края.

10 студентов-победителей получат возможность реализовать заявленный проект во время стажировки в краевом правительстве под руководством опытного наставника. Кроме того, студенты будут получать ежемесячную выплату в размере МРОТ в течение всего срока реализации проекта.

В краевом департаменте по делам молодёжи напоминают, проект по поддержке молодых профессионалов реализуется по поручению председателя правительства Приморья Веры Щербина.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальной странице проекта. Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru. Контакты лица, ответственного за приём документов: 8 (999) 618-59-53 (Ольга Таранова).

Также напомним, что вопросы профилактики терроризма и экстремизма решаются в Приморье в рамках реализации региональной госпрограммы «Безопасный край» на 2020 - 2027 годы.

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