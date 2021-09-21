Путин отправил в отставку первого заместителя генпрокурора Буксмана
21 сентября 2021, 22:39
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ»,- говорится в документе.
Отмечается, что 15 сентября Александру Буксману исполнилось 70 лет - предельный возраст для нахождения на службе.
Он работал в органах прокуратуры с 1976 года. В 2001-2005 гг. был начальником Главного управления Министерства юстиции по Москве. С 2005 по 2006 г. руководил Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В 2006 г. назначен на должность первого замгенпрокурора России.
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