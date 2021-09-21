В центре «Фобос» рассказали о потеплении на следующей неделе

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21 сентября 2021, 20:57 Источник: Фобос

осень, фото: pixabay.com

В центре «Фобос» сообщили о потеплении в центральной части Европейской России в ближайшие дни. В Московский регион придет долгожданное «бабье лето».

«Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября», - говорится на сайте организации.

Согласно прогнозу, ночи в центральной части страны будут довольно холодными – от +2 до +7 градусов, а вот днём воздух прогреется от +11 до +16. Отмечается, что эти показатели уже на пару градусов выше климатической нормы.

«Этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнётся такой же спокойной и умеренно тёплой и комфортной погодой»,- добавили специалисты.

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