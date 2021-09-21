Владимир Ефимов: Количество регионов на портале поставщиков теперь равно 39

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21 сентября 2021, 20:18

К порталу поставщиков, который позволяет проводить государственные закупки малого объема теперь присоединились и заказчики из Новосибирской области. Количество регионов-пользователей теперь равно 39, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



На данный момент, на портале зарегистрировано около 1,4 тысячи поставщиков из Новосибирска и области. За 2021 год было осуществлено около тысячи закупок в этом регионе на сумму 33,3 миллиона рублей.



«Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39 регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке», – дополнил заммэра Владимир Ефимов.



Абсолютно любой регион может также присоединиться к порталу поставщиков. Для этого нужно обязательно иметь электронную подпись. Также в этом году появилась новая функция на портале — возможность подписаться на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам получать актуальную информацию о потенциально интересной закупке оперативно.

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