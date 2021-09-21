В столице Латвии появится ночной мэр

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21 сентября 2021, 20:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Да, в столице Латвии скоро может появится ночной мэр! Серьезно!

Депутаты Рижской думы примут решение о назначении ночного мэра.



Зачем нужен ночной мэр в Риге?



Чтобы улучшить качество жизни в ночное время! Такую новость предоставила РД горожанам.



Если честно, то подобного «бреда» трудно представить обычному горожанину, но у РД есть полное обоснование: депутатам предлагается презентация о том, как исторически была организована ночная жизнь в городах. Нет, речь не идет о количестве выпитого алкоголя или вечеринках… Как считают представители РД, если организовать сознательно ночную жизнь, то она станет разнообразной, полезной, безопасной! Вона как!



Далее, представителей РД «понесло»: она привели пример ночной жизни… Нью-Йорка! Увы, но есть же проблемы в Риге: например, отсутствие освящения в городе ночью, а также «нехватка» мероприятий… Одним из решений «ночной жизни» - «создание» ночного мэра! Вот он и будет заниматься разработкой культурной, видимо, «интимной», ночной жизнью горожан…



Что думают по данному вопросу рижане?



«Снимите с должности нынешнего дневного! А то страшно подумать, что он еще за четыре года наворотит!»



«Не следует забывать про ночную думу! Как же ночной мэр без свиты?»



«Избиратели! Вы думали головой, когда шли на выборы? Вы за какого и@а голосовали? Вы не понимаете, что нас «натягивают» на деньги открыто! За дойных телок считают! Может пора сказать этому флагоснимателю Стакису, что он не на своем месте!»



«Просто воры, которые не могут и не хотят уважать свой народ!»



Я совершенно согласна с рижанами! До какой жадности, наглости дошли все (без исключения депутаты РД), чтобы сказать такое? Если это серьезно, то палата №6 должна быть их домом, а если со своим интересом, то следственный изолятор их пристанище. Есть другие варианты?

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