Как чувствует себя в латвийской тюрьме российский «шпион» Янис Адамсонс

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21 сентября 2021, 19:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com; На фото: Янис Адамсонс

Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс, подозреваемый в шпионаже в пользу России, находится в латвийской тюрьме до суда… По последним данным, состояние его здоровья резко ухудшилось.



Об этом латвийским СМИ рассказал помощник опального депутата Арманд Калишукса.



Напомним, 10 июня этого года большинством депутатов Сейма было принято решение о выдаче Яниса Адамсонса для уголовного преследования по подозрению в шпионаже в пользу России.



«Со здоровьем у Адамсонса сейчас очень плохо. Уже последние полтора года он серьезно болен. После перенесенных в прошлом году болезней Янису предстояло еще несколько операций: одну удалось провести до ареста. С апреля 2020 года Янис боролся за свою жизнь и был в коме. У него были даже пролежни, но он их вылечил. А некоторые СМИ пишут, что он в то время, когда был в коме, активно собирал информацию и передавал кому-то… В тюрьме ситуация резко ухудшилась, и вновь возникли пролежни, которые ужасные. Адвокат написал два запроса – следователю и руководству тюрьмы о переводе Адомсонса в больницу… Тюремную больницу. Администрация тюрьмы хранит полное молчание. Я пойду в Сейм, обращусь к депутатам, чтобы они помогли Адомсоннсу попасть в больницу. Я считаю, что его жизнь сейчас в опасности: у него может начаться сепсис», - заявил Арманд Калишукса.

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