Розетка – высшая форма опасности для кошек

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21 сентября 2021, 18:07 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: instagram.com

В интернете можно встретить большое количество разных блогов, в которых кошатники рассказывают о своих любимцах. В Яндекс Дзене такого материала хватает. Немало и советчиков, призывающих к ответственности за своих животных. Обычно они сопровождают свои призывы к ответственности всевозможными советами и рекомендациями. Достаточно набрать в том же Яндексе – «Какие опасности ждут кошек в доме», и можно увидеть наткнуться сразу на несколько материалов. Но почти во всех этих блогах и рекомендациях нет упоминания о главном. О том, что может подвергнуть вашу кошку реальной опасности, можно сказать – смертельной. Речь идёт об электроприборах и розетках в доме. Причём больше даже о самих розетках.

Так уж сложилось, что электричество давно стало властвовать в нашем мире, и без розеток сейчас не обходится ни один дом в цивилизованной стране. Но как же быть с маленькими пушистыми созданиями? Кошки, особенно на ранних стадиях развития, не слишком умны, и всё время норовят куда-нибудь залезть. Но залезть – это ещё совсем не предел. Проблема в том, что кошки в молодом возрасте часто лижут разные предметы или подносят к ним носы. Розетки – далеко не исключение. Если розетка находится на безопасном расстоянии от кошки – это другое дело. Но что, если розетка находится прямо над столом, где стоит компьютер, и где ваш любимец обожает развалиться среди ночи. Или скажем, что розеток таких много над столами и над диванами, а также в доме есть переходники, лежащие на полу. Как быть в таком случае?

Утверждать, что кошки слишком умны, чтобы лезть в розетку – глупо. Каждый электроприбор представляет для ваших любимцев прямую опасность. Ни для кого уже не секрет, что нельзя оставлять заряжающимся смартфон или айпад на ночь, если у вас кот. Ваш любимец может просто увлечься разгрызанием проводов и погибнуть от тока. В плане розеток, ситуация ещё более опасная. Коты очень любознательные, а в некоторых случаях их любознательность смертельна. Например, кошки, обожающие лезть в розетки, рано или поздно захотят их лизнуть. Или есть такие коты, которые во время сна истекают слюной. После того, как они просыпаются, им движет желание исследовать что-нибудь новое. При соприкосновении с розеткой интерес никуда не пропадает. Не стоит даже представлять, что будет с кошкой, если она захочет прикоснуться мордочкой к розетки, если слюни ещё остаются на её подбородке.

Вывод здесь только один: розетки в доме представляют для кошек смертельную опасность. Если вы впервые прочли этот материал, и у вас в доме есть кошка, рекомендуется сразу же проверить безопасность розеток. Если у вас достаточно розеток в доме, и если множество из них находятся в прямом доступе для кота, то лучше будет сразу же их изолировать. При этом, нужно будет проверить, доступны ли они для вашего кота или же нет. Один из вариантов – прикрывать розетки книгами в то время, когда они вам не требуются. Но есть более простой способ – купить специальные заглушки. Заглушки для розеток отлично помогают не только в случае с детьми, но и с крайне любознательными кошками. Заглужку ваш кот уж точно не сможет открыть. А вот все удлинители рекомендуется не задействовать перед самим сном или перед выходом из дома. Ведь любознательный кот рано или поздно найдёт способ дотронуться до них. Тем более, что не все заглушки помогают изолировать удлинители.

Берегите ваших кошек и ответственно относитесь к ним. И помните, если вы завели домашнее животное – вы и только вы несёте за него прямую ответственность. Их жизни в руках вас самих. Они себя никак не защитят. Страшно даже подумать, сколько именно домашних животных гибнет по вине халатности своих хозяев. Не будьте такими, кто допускает такую халатность и безответственность относится к электроприборам. И помните, розетки – это самая большая опасность для вашего любимца! Пожалуй, главная из всех, что может встретиться ему в вашем доме.

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