Каток в челябинском парке им.Терешковой зальют уже в ноябре

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21 сентября 2021, 16:58 Анна Семенова

В прошлом году на катке выстраивались огромные очереди. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В прошлом году это место пользовалось огромной популярностью у горожан.

Каток под открытым небом – настоящая находка для Челябинска. Провести выходные активно в красивом месте желали в прошлом году толпы горожан. Люди готовы были стоять часовые очереди, чтобы попасть в по-европейски обустроенное место отдыха.

В этом году в парке им.Терешковой снова готовятся к обустройству гигантского катка. Монтировать его начнут уже 1 ноября. Подрядчик будет проверенный, прошлогодний, из Санкт-Петербурга. Если погода не подведет, уже в ноябрьские праздники челябинцы и гости города смогут кататься до самой весны.

Одновременно каток может вместить 300 человек. В прошлом году полтора часа + прокат коньков стоили 200 рублей (плюс залог за коньки 2000 рублей). Со своими коньками можно было пройти за 100 рублей.

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