Врач Ворслов прокомментировал исследование ученых из США словами «никакого супериммунитета не будет»

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21 сентября 2021, 17:08

pixabay.com

Главврач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов подверг критике заявление американских иммунологов о том, что переболевшие COVID-19 люди, которым сразу ввели дозу вакцины, обретают “сверхчеловеческий” иммунитет.

К такому выводу ранее пришли сотрудники Университета Рокфеллера. Результаты их работы появились на страницах The Telegraph. Ученые отметили, что выработанные таким способом антитела обеспечивают защиту людям одновременно от любого штамма, в том числе новых.

“Ни одни серьезные ученые ни слова не сказали о том, что ослабленный после болезни организм нуждается в вакцинации. Это известная в иммунологии истина. Об этом вообще не может быть речи”,- сказал Ворслов. Он подчеркнул, что ослабленный после болезни организм не должен подвергаться воздействию вакцины, пишет Общественная служба новостей. Специалист добавил, что “никакого супериммунитета не будет”, максимум что случится, так это формирование нормального ответа организма.

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