Мурат Дударев: «Новые люди» через пять лет могут стать партией большинства

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21 сентября 2021, 16:25

Сопредседатель Краснодарского отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мурат Дударев, баллотировавшийся от партии «Новые Люди», стал одним из самых интригующих кандидатов в депутаты. Хотя результаты выборов обернулись не в его пользу, эта фигура, как и первая новая партия в Госдуме за последние 20 лет, вызвали неподдельный интерес.

В интервью порталу «Югополис» Мурат Дударев рассказал о впечатлениях о прошедших выборах и о том, как шла подготовка к ним.

В частности, он сообщил, что все мероприятия избирательной кампании принесли пользу обществу и положили начало новым проектам поддержки гражданских инициатив. Кроме того, как отметил Мурат Дударев, участие в выборах стало новым опытом и открыло новые возможности работать на пользу своим согражданам.

Также Мурат Дударев отметил, что «Новые люди» – это сильная развивающаяся партия, доказавшая это прохождением в Госдуму РФ. Партия «Новые Люди» играет «вдолгую» и у неё всё впереди. Через пять лет, по мнению Дударева, она может стать партией большинства.

Полный текст интервью с Маратом Дударевым читайте на «Югополисе».

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