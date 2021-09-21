Британцы разгадывают головоломки от Мишустина

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21 сентября 2021, 16:18 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: Дмитрий Астахов. Спутник. Государственная пресс-служба ЕРА

Британское издание The Guardian назвали «прекрасной головоломкой» задачу, которую премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся физтех-лицея. Колумнист Алекс Беллос, под авторством которого издание опубликовало текст, отмечает, что «не каждый день можно увидеть, как один из самых влиятельных политиков России и политик в принципе, из какой бы страны он не был, пишет математическую задачу на доске и решает ее».

1 сентября Михаил Мишустин предложил учащимся физтех-лицея решить математическую задачу, проведя перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов.



По словам Беллоса, «прелесть вопроса» заключается именно в том, что «на первый взгляд возмутительное ограничение не разрешает использование измерительных устройств, что означает, что вы не можете использовать компас или линейку с маркировкой. Все, что вам разрешено, – это линейка без опознавательных знаков для рисования прямых линий».



Сначала The Guardian оставили головоломку без ответа, чтобы желающие решили ее сами и дали подсказку: начать можно с того, что угол, образуемый точкой на окружности к двум концам диаметра, является прямым углом.



Фото: Дмитрий Астахов. ТАСС



После этого Беллос, вторя премьер-министру России, написал, что так даже фундаментальные знания о треугольниках стали полезными. А это значит, что все ваши знания рано или поздно могут пригодится вам в жизни для решения более сложных задач.



Задавая задачу, то же отмечал и Мишустин, обращаясь к учащимся: «Мне кажется, что в вашем возрасте было бы хорошо получить основы. А обладая математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, в том числе и деловые».

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