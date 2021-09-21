Иммунолог Болибок в беседе с URA.RU объяснил, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус

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21 сентября 2021, 16:05 Источник: URA.RU

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У зараженных COVID-19 детей стали чаще фиксировать симптомы в связи со штаммом “Дельта”. Этой информацией поделился с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он подчеркнул, что свою лепту внес также карантин. По словам специалиста, детскому иммунитету не хватает возможности учиться бороться с инфекциями.

Болибок отметил, что эти два фактора могут друг друга дополнять. Он добавил, что, вероятно, карантин и упомянутый агрессивный штамм коронавируса вместе действуют на несовершеннолетних, поскольку “поменялся штамм, и то, что их иммунная инфекция отвыкла от вирусных инфекций”.

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