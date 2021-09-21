Иммунолог Болибок в беседе с URA.RU объяснил, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус

У зараженных COVID-19 детей стали чаще фиксировать симптомы в связи со штаммом “Дельта”. Этой информацией поделился с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он подчеркнул, что свою лепту внес также карантин. По словам специалиста, детскому иммунитету не хватает возможности учиться бороться с инфекциями.
Болибок отметил, что эти два фактора могут друг друга дополнять. Он добавил, что, вероятно, карантин и упомянутый агрессивный штамм коронавируса вместе действуют на несовершеннолетних, поскольку “поменялся штамм, и то, что их иммунная инфекция отвыкла от вирусных инфекций”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.