Аргументы Недели Общество 13+

Иммунолог Болибок в беседе с URA.RU объяснил, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус

, 16:05 Источник: URA.RU

Иммунолог Болибок в беседе с URA.RU объяснил, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус
pixabay.com

У зараженных COVID-19 детей стали чаще фиксировать симптомы в связи со штаммом “Дельта”. Этой информацией поделился с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он подчеркнул, что свою лепту внес также карантин. По словам специалиста, детскому иммунитету не хватает возможности учиться бороться с инфекциями.

Болибок отметил, что эти два фактора могут друг друга дополнять. Он добавил, что, вероятно, карантин и упомянутый агрессивный штамм коронавируса вместе действуют на несовершеннолетних, поскольку “поменялся штамм, и то, что их иммунная инфекция отвыкла от вирусных инфекций”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»

«Украина может забыть о Донбассе». Соответствующее заявление в российском телевизионном эфире сделал некоторое время назад Родион Мирошник, советник руководителя МИД самопровозглашенной ЛНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

Политика

Политика

В мире

Политика